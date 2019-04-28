Минздрав обязал россиян проходить ежегодные бесплатные профосмотры

Все взрослое население России в возрасте от 18 лет будет проходить ежегодные медицинские профилактические осмотры, а с 40 лет - углубленное обследование.



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Как пишет "Российская газета", новый порядок прохождения профессиональных осмотров и диспансеризации уже утвержден. До конца текущего года все региона страны должны подготовить медицинские учреждения и организовать соответствующую работу.

Главная задача ежегодных осмотров - профилактика заболеваемости и выявление отклонений на доклинической стадии, когда пациент еще не чувствуют никаких симптомов заболевания.

"Профосмотр проводится ежегодно, чтобы своевременно, на ранней стадии выявлять заболевания, а также факторы риска их развития", - цитирует издание слова главы Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксаны Драпкиной.