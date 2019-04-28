Стресс и нарушение сна представляют серьезную опасность для гипертоников

Стресс на работе и нарушение сна в среднем в три раза повышают риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с гипертонией. К такому выводу пришла группа специалистов из Мюнхенского технического университета.



Петербургские ученые исследуют связь стресса и болезней. Репортаж / Новости от 05.02.2019 11:28

Как сообщает специализированный медицинский портал EurekAlert, исследователи в течение 18 лет наблюдали за жизнью более 1,9 тысяч пациентов с гипертонией в возрасте от 25 до 65 лет. Специалисты выяснили, что люди, которые работали на нервной работе, в полтора раза чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. При отсутствии достаточного количества сна, гипертоники умирали в три раза чаще.

"Сон должен быть временем отдыха, расслабления и восстановления энергии. К сожалению, плохой сон и стресс на работе часто идут рука об руку, а в сочетании с гипертонией эффект еще более токсичен", - заключил один из авторов исследования.