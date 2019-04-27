Шведские ученые предупредили об опасности употребления лосося и салаки

Чрезмерное употребление жирной рыбы способно вызвать преждевременную смерть. К такому выводу пришли ученые из университета Упсалы в Швеции. Наблюдения, позволившие им сделать такое заявление, продолжались десять лет.



Эксперты: развитие рыболовства в РФ позволить продлить продолжительность жизни россиян / Новости от 14.11.2018 18:49

Содержащиеся в лососе, салаке и другой жирной рыбе полихлорированные бифенилы способны накапливаться в организме человека. А их высокая концентрация повышает риск смерти на 50%.

Авторы исследования уточняют, что в своей работе они не учитывали других влияющих на продолжительность жизни факторов, таких как курение, ожирение, диабет или повышенный уровень холестерина. Тем не менее они рекомендуют минимизировать употребление продуктов, содержащих полихлорированные бифенилы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по мнению министра здравоохранения РФ в обозримом будущем продолжительность жизни человека увеличится до 120 лет, но это не означает, что большую часть своего существования люди будут находиться в состоянии старости — увеличатся и возрастные рамки периодов детства и зрелости.

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