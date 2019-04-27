Минздрав займется сокращением очередей в поликлиники

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил профильному министерству совместно с рабочей группой Госсовета по направлению "Здравоохранение" подготовить поправки в одноименный национальный проект с целью сокращения сроков ожидания пациентами приема в поликлиниках.



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Как сообщает "Российская газета", предложения по поправкам должны быть составлены до 31 мая. Сокращения очередей предполагается достичь благодаря совершенствованию информационных технологий записи на прием.

Кроме того, до 15 мая Министерство здравоохранения должно проанализировать ситуацию в районных больницах, где могут появиться койки для специализированной медпомощи. Они необходимы в тех случаях, когда пациенту необходима помощь врачей узкого профиля, но его по тем или иным причинам невозможно отправить на лечение в медицинскую организацию соответствующего направления.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах Минздрава изменить график работы поликлиник, чтобы граждане имели возможность проходить в них диспансеризацию в нерабочее время — по вечерам и выходным дням. Нововведение потребует дополнительных финансовых ресурсов на оплату труда врачей сверх нормы.

Источник фото: "Правда.Ру"

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