Кардиологи: детский кариес повышает риск атеросклероза

Финские медики обнаружили, что у пациентов, с детства страдавших кариесом и другими проблемами полости рта, повышается риск развития атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.



Холестерин и атеросклероз: комментарий врача

Болезни сосудов и сердца до сих пор остаются одной из главных причин смертности. Механизм формирования холестериновых бляшек и известковых отложений в сосудах пока до конца не изучен. Тем неожиданней оказалось открытие кардиологов из Финляндии, статья о котором вышла в научном журнале JAMA Network Open.

"Мы раньше никогда не сталкивались с подобной необычной взаимосвязью, так как никому не приходило в голову сопоставить то, насколько здоровой была ротовая полость пациентов в детстве с частотой развития болезней сердца среди них", — отметил один из авторов исследования Пиркко Пуссинен, работающий в университете Хельсинки.

Результаты наблюдений финских специалистов подчеркивают важность борьбы с оральными инфекциями в детском возрасте.

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