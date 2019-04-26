Швейцарские ученые признали мужскую бороду грязнее шерсти собак

Швейцарские специалисты из клиники Hirslanden в Цюрихе исследовали содержание бактерий в бороде мужчин и в шести собак, их выводу оказались не в пользу мужчин.



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Как сообщает немецкий исследовательский журнал Focus, медики провели небольшой эксперимент, участие в котором приняли 18 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет и еще 30 собак различных пород. Исследователи выяснили, что в мужской бороде содержится большое количество опасных для здоровья патогенов. Их обнаружили у 7 из 18 мужчин и у 4 из 30 собак.

"На основании этих выводов собак можно считать чистыми в сравнении с бородатыми мужчинами", - сказал один из авторов исследования, профессор Андреас Гутцайт.

Впрочем, научная достоверность полученных результатов вызывает сомнения, подчеркивают немецкие журналисты, поскольку была взята очень маленькая выборка.