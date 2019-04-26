Швейцарские ученые признали мужскую бороду грязнее шерсти собак

Швейцарские специалисты из клиники Hirslanden в Цюрихе исследовали содержание бактерий в бороде мужчин и в шести собак, их выводу оказались не в пользу мужчин.
Как сообщает немецкий исследовательский журнал Focus, медики провели небольшой эксперимент, участие в котором приняли 18 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет и еще 30 собак различных пород. Исследователи выяснили, что в мужской бороде содержится большое количество опасных для здоровья патогенов. Их обнаружили у 7 из 18 мужчин и у 4 из 30 собак.
"На основании этих выводов собак можно считать чистыми в сравнении с бородатыми мужчинами", - сказал один из авторов исследования, профессор Андреас Гутцайт.
Впрочем, научная достоверность полученных результатов вызывает сомнения, подчеркивают немецкие журналисты, поскольку была взята очень маленькая выборка.
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.