Минздрав России планирует создать единый регистр онкозаболеваний

Министерство здравоохранения России в ближайший год планирует создание единого регистра онкологических заболеваний. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения страны Елена Бойко.
"Что касается системы национальных центров, мы на их основе запускаем единые вертикально-интегрированные системы по каждому профилю. Такие вертикально-интегрированные системы по профилям в этом году мы планируем сделать по онкологии", - приводит ее слова агентство "РИА Новости".
По ее словам, система свяжет все медицинские учреждения одного профиля от национального центра до первичного звена, что обеспечит контроль за лечением пациентов.
"Появится возможность выяснять точно в чем проблема - была это системная ошибка или особый случай. Это будут регистры по всей стране, которые позволят значительно повысить эффективность дальнейшего лечения", - заключила представитель Минздрава.
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