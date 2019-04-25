Наиболее тяжелые формы ожирения провоцирует обычная пыль

Самые тяжелые формы ожирения у людей вызывает обычная комнатная или офисная пыль. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине.



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Как сообщает издание ScienceDaily, проведенный исследователями анализ пыли на микроорганизмы и канцерогены показал, что в обычном помещении находится до 70 химических веществ, которые прямо или косвенно способствуют росту жировых клеток. Также выяснилось, что эти вещества не только активизируют рост клеток, но и нарушают обмен веществ в организме человека.

Специалисты подчеркивают, что вещества в пыли нарушают работу эндокринной системы, а также оказывают влияние на центры удовольствия в головном мозге таким образом, что человек чувствует голод сильнее и питается сверх положенной нормы.