ВОЗ: гаджеты негативно влияют на здоровье маленьких детей

Специалисты Всемирной организации здравоохранения выяснили, что частое использование гаджетов детьми в возрасте от 2 до 5 лет может негативно отразиться на их здоровье в будущем.
Как сообщает американская газета The New York Post, дети до двух лет вообще не должны использовать гаджеты, а малыши в возрасте от двух до пяти лет могут проводить перед ними не более одного часа в день.
Такие ограничения позволять предотвратить риск развития детского ожирения и других заболеваний, связанных с сидячим образом жизни.
"Увеличение физической активности, сокращение сидячего времени и обеспечение качественного сна у маленьких детей улучшат их физическое и психическое здоровье", - заключают специалисты международной организации.
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