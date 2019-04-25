ВОЗ: гаджеты негативно влияют на здоровье маленьких детей

Специалисты Всемирной организации здравоохранения выяснили, что частое использование гаджетов детьми в возрасте от 2 до 5 лет может негативно отразиться на их здоровье в будущем.



Чем гаджеты опасны для зрения детей? / Новости от 11.10.2018 15:31

Как сообщает американская газета The New York Post, дети до двух лет вообще не должны использовать гаджеты, а малыши в возрасте от двух до пяти лет могут проводить перед ними не более одного часа в день.

Такие ограничения позволять предотвратить риск развития детского ожирения и других заболеваний, связанных с сидячим образом жизни.

"Увеличение физической активности, сокращение сидячего времени и обеспечение качественного сна у маленьких детей улучшат их физическое и психическое здоровье", - заключают специалисты международной организации.