Ограничение времени приема пищи снижает риск развития диабета и ожирения

Ограничение времени приема пищи позволяет снизить риск развития диабета 2-го типа и ожирения. К такому выводу пришли специалисты Университета Аделаиды и Южно-австралийского Института здравоохранения и медицинских исследований.
Как сообщает специализированный медицинский портал MedicalXpress, исследователи провели небольшой эксперимент с участием 15 добровольцев. Им разрешалось употреблять любимую пищу с 8:00 до 17:00, либо с 12:00 до 21:00. Затем ученые измеряли у испытуемых концентрацию глюкозы в крови. Выяснилось, что девятичасовой перерыв в приеме пищи значительно улучшает метаболизма и упрощает контроль над уровнем сахара, а также позволяет снизить массу тела.
По словам исследователей, похудеть и снизить риск развития диабета возможно и без отказа от любимых продуктов.
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