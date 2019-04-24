Минздрав: за восемь лет россияне стали пить алкоголь вдвое меньше

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о двукратном сокращении потребления спиртных напитков в стране за последние восемь лет.



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"Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году ", — заявила Скворцова.

По мнению министра, это привело к сокращению смертности среди мужчин трудоспособного возраста — с 2012 года этот показатель уменьшился на 18%.