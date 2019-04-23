Физические нагрузки способствуют продлению жизни - ученые

Американские ученые выяснили, что нормированные физические нагрузки снижают риск преждевременной смерти. Об этом говорят кардиологи, которые изучали влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему организма.
Также кардиологи пришли к выводу, что сидячий образ жизни наоборот повышает риск преждевременной смерти. В исследовании приняли участие почти 150 тысяч австралийцев старше 45 лет. Ученые полностью проанализировали их физическую активность и разделили на три группы. В первую группу попали люди, которые сидят меньше четырех часов, во вторую - от четырех до шести часов, в третью - от шести и более.
Третья группа, в которой люди сидят более шести часов в день оказалась самой проблемной. Долгое нахождение в сидячем положении способствовало развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Такой же эффект наблюдался у людей из первой и второй группы, которые не были физически активными.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала интересную статью, в которой кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко рассказывала о проблемах с сердцем, оказывающих влияние на зубы.
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