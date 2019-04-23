Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем

Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Американского колледжа кардиологов.
"Результаты нашей работы подтверждают, что отказ от завтрака напрямую связан с этими факторами риска", - кратко подвел итоги работы один из авторов исследования.
Специалисты изучили данные опросов с участием более 6,5 тысяч американцев и выяснили, что у людей, которые в течение продолжительного времени пропускали завтраки, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышался на 87% по сравнению с теми, кто всегда ел по утрам.
Пропуск завтрака также связан с повышенным риском ожирения, повышением уровня холестерина и кровяного давления, диабетом 2 типа, метаболическим синдромом и сердечными заболеваниями, заключают американские медики.
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