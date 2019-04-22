Российские врачи впервые в мире провели успешную пересадку печени и легких у ребенка

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о первой в мире успешной пересадке легких и печени. Операция по пересадке органов была проведена больному муковисцидозом ребенку.
Когда девятилетний ребенок поступил НМИЦ ТИО имени Шумакова он с трудом мог перемещаться по палате и постоянно нуждался в притоке кислорода. Болезнь также оказывала негативный эффект на его печень из-за чего начался цирроз. По словам Вероники Скворцовой трудной задачей оказалась не только сама операция, но и поиск соответствующих органов, поскольку ребенок весил около 30 килограммов.
В течение 16 часов две команды хирургов работали над пересадкой органов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американских медиках, которые первыми в мире излечили ребенка рожденного с ВИЧ-инфекцией.
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