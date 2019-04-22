Ученые из США подтвердили, что ожирение ухудшает память

Специалисты из американского университета Огасты исследовали связь между лишним весом и ухудшением работы головного мозга. Им удалось найти очередное подтверждение того, что ожирение негативно влияет на память, так как ослабляет барьер между мозгом и кровеносной системой.



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"Людям с лишним весом и преддиабетическим состоянием обязательно нужно следить за уровнем сахара в крови. Если они не избегнут развития полноценного диабета, то барьер между мозгом и кровотоком ослабнет еще сильнее, что усугубит ситуацию", — сказал журналистам один из авторов исследования.