Количество летальных исходов от научно необоснованных диет в США сопоставимо со смертностью о неизлечимых болезней. К такому выводу пришли специалисты Университета Джорджа Вашингтона.
Сейчас от неправильно выбранных диет в стране умирает 170 человек на 100 тысяч населения. По этому показателю США занимают 43 место в мире.
Одной из самых опасных исследователи назвали "натриевую диету", при которой основу рациона питания составляет красное мясо. С 1990 года от ее умирали в среднем по 33 человека на 100 тысяч населения
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?