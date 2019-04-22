В США подсчитали смертность от неправильных диет

Количество летальных исходов от научно необоснованных диет в США сопоставимо со смертностью о неизлечимых болезней. К такому выводу пришли специалисты Университета Джорджа Вашингтона.



Звездная диета могла довести Юлию Началову до искусственной комы / Новости от 13.03.2019 20:21

Сейчас от неправильно выбранных диет в стране умирает 170 человек на 100 тысяч населения. По этому показателю США занимают 43 место в мире.

Одной из самых опасных исследователи назвали "натриевую диету", при которой основу рациона питания составляет красное мясо. С 1990 года от ее умирали в среднем по 33 человека на 100 тысяч населения