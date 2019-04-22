Вице-премьер предложила запретить продажу настойки боярышника по ночам

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова выступила с инициативой запретить продавать по ночам аптечные настойки валерианы, боярышника, пустырника и другие подобные спиртосодержащие препараты.
По словам вице-премьера, решение о возможном запрете рассмотрят Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор. Для его введения Минздраву потребуется составить список этих препаратов, чтобы под запрет не попали такие спиртосодержащие жидкости, как зеленка или йод.
Ранее с аналогичными инициативами выступали власти ряда регионов.
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?