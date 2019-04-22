Вице-премьер предложила запретить продажу настойки боярышника по ночам

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова выступила с инициативой запретить продавать по ночам аптечные настойки валерианы, боярышника, пустырника и другие подобные спиртосодержащие препараты.



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По словам вице-премьера, решение о возможном запрете рассмотрят Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор. Для его введения Минздраву потребуется составить список этих препаратов, чтобы под запрет не попали такие спиртосодержащие жидкости, как зеленка или йод.

Ранее с аналогичными инициативами выступали власти ряда регионов.