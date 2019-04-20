Похудение: 118 минус 53 килограмма. Женщина рассказала о своем опыте

Шандра Ревин, американка, весившая более 118 килограммов, рассказала, что смогла сбросить более 53 килограмм веса для того, чтобы родить детишек.
Набрала она эти килограммы, как рассказала она Daily Mail, из-за психологических проблем - поскольку "заедала" проблемы с нервами с подросткового возраста.
Восемь лет назад они с мужем предприняли первую попытку завести ребенка, однако беременность не наступала именно из-за излишнего веса, как сообщили ей об этом врачи.
Шандра начала правильно питаться и занялась бегом, что в результате и позволило ей сбросить десятки лишних килограммов и забеременеть.
Сегодня у нее двое замечательных детишек и стройная фигурка, которой она очень гордится.
Шандра Ревин занимается бегом с тех пор почти ежедневно, и советует всем, кто мечтает похудеть, не стесняться выходить на улицу ради физических упражнений.
И все-таки главное в желание похудеть - мотивация, согласитесь.
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