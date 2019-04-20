Похудение: 118 минус 53 килограмма. Женщина рассказала о своем опыте

Шандра Ревин, американка, весившая более 118 килограммов, рассказала, что смогла сбросить более 53 килограмм веса для того, чтобы родить детишек.



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Набрала она эти килограммы, как рассказала она Daily Mail, из-за психологических проблем - поскольку "заедала" проблемы с нервами с подросткового возраста.

Восемь лет назад они с мужем предприняли первую попытку завести ребенка, однако беременность не наступала именно из-за излишнего веса, как сообщили ей об этом врачи.

Шандра начала правильно питаться и занялась бегом, что в результате и позволило ей сбросить десятки лишних килограммов и забеременеть.

Сегодня у нее двое замечательных детишек и стройная фигурка, которой она очень гордится.

Шандра Ревин занимается бегом с тех пор почти ежедневно, и советует всем, кто мечтает похудеть, не стесняться выходить на улицу ради физических упражнений.

И все-таки главное в желание похудеть - мотивация, согласитесь.