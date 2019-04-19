Эксперт ВОЗ: россияне слишком увлечены сильнодействующими лекарствами

Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения по противомикробным препаратам Марк Шпренгер обратил внимание на чрезмерное пристрастие россиян к сильнодействующим лекарствам. Граждане России склонны при болезнях сразу же прибегать к мощным препаратам, хотя сначала лучше использовать более простые.
Также эксперт обратил внимание на увлечение россиян антибиотиками.
"В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики. Но в хорошо развитых странах, таких как Россия, вы не должны давать антибиотики в качестве профилактики", — отметил Марк Шпренгер.
При этом, Россия не является лидером по употреблению антибиотиков. Первые места здесь занимают Турция, Черногория, Греция, Кипр, Бельгия, Сербия и Италия.
Представитель ВОЗ обратил внимание на необходимость законодательного запрета на продажу антибиотиков без рецепта, подчеркнув, что за его выполнением необходим контроль, поскольку даже в тех странах, где запрет существует, его часто обходят.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах Минздрава запретить рекламу леденцов от кашля.
Источник фото: Министерство здравоохранения РФ
Читайте также
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Антибиотики не только не помогают борьбе с гриппом, но могут и навредить
Ученые: болезни кишечника лишают памяти и эмоций
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Порошенко и Зеленский не намерены дебатировать на стадионе, а украинская полиция не способна справиться с экстремистами, считает экс-силовик Александр Михайлов.