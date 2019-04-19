Эксперт ВОЗ: россияне слишком увлечены сильнодействующими лекарствами

Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения по противомикробным препаратам Марк Шпренгер обратил внимание на чрезмерное пристрастие россиян к сильнодействующим лекарствам. Граждане России склонны при болезнях сразу же прибегать к мощным препаратам, хотя сначала лучше использовать более простые.



Дорогие лекарства и Дешевые аналоги / Медецина / Новости

Также эксперт обратил внимание на увлечение россиян антибиотиками.

"В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики. Но в хорошо развитых странах, таких как Россия, вы не должны давать антибиотики в качестве профилактики", — отметил Марк Шпренгер.

При этом, Россия не является лидером по употреблению антибиотиков. Первые места здесь занимают Турция, Черногория, Греция, Кипр, Бельгия, Сербия и Италия.

Представитель ВОЗ обратил внимание на необходимость законодательного запрета на продажу антибиотиков без рецепта, подчеркнув, что за его выполнением необходим контроль, поскольку даже в тех странах, где запрет существует, его часто обходят.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах Минздрава запретить рекламу леденцов от кашля.

Источник фото: Министерство здравоохранения РФ

Читайте также

Антибиотики бессильны. Мы все умрем?

Антибиотики не только не помогают борьбе с гриппом, но могут и навредить

Ученые: болезни кишечника лишают памяти и эмоций