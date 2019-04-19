Антибиотики не только не помогают в борьбе с гриппом, но могут и навредить

Антибиотики не помогают в борьбе с гриппом.
Об этом в интервью РИА рассказал глава программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
В лучшем случае, указывает Данило Ло Фо Вонг, антибиотики просто-напросто не помогут. В худшем же они и вовсе ухудшат и без того плачевное состояние.
Малые или одноразовые дозы антибиотиков, поясняет эксперт, недостаточно сильны для того, чтобы справиться с причиной болезни.
Также они могут привести к выработке устойчивости бактерии, которая выживет и размножится.
"Так что это очень плохая идея", — резюмировал Данило Ло Фо Вонг.
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