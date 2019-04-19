Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Ежедневное употребление сыра значительно уменьшает вероятность возникновения инфаркта.
Об этом сообщает новостной портал European Journal of Nutrition.
К таким выводам пришли ученые из Университета Рединга. Даже небольшой ежедневный кусочек сыра, указывают они, усиливает защиту организма от инфаркта.
Положительное влияние сыра на здоровье человека ученые доказали следующим образом. Они поделили добровольцев на две группы. Члены одной из них каждый день съедали по куску сыра, а члены другой группы питались по своему обычному распорядку.
Позже, рассказывают ученые, те добровольцы, что ежедневно употребляли небольшой кусочек сыра, продемонстрировали при медицинском осмотре наибольшую защищенность организма от сосудистых патологий.
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