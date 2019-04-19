Собачники отличаются гораздо более крепким здоровьем

Люди, что держат собак, отличаются более крепким здоровьем.



Собака-мать прячет щенка от назойливых людей — умилительное видео / Новости от 08.10.2018 06:25

Об этом сообщает новостной портал Scientific Reports.

Так, сообщают авторы материала, у собачников, например, значительно ниже риски ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

К таким выводам пришли ученые из Ливерпульского Университета. Более крепкое здоровье людей, что держат собак, обусловлено их более активным образом жизни, поясняют они.

Необходимо, указывают исследователи, проводить на свежем воздухе по меньшей мере два часа в неделю. Но многие, сетуют специалисты, пренебрегают этим требованием. Собачники же, заявляют ученые, превышают эту планку, выгуливая своих любимых питомцев два, а то и три раза на дню.