Шашлык, соль и газировка вошли в рейтинг наиболее опасных для здоровья продуктов

Обыкновенная и привычная пища на самом деле может представлять собой большую опасность для человека.
Ученые составили список продуктов, регулярное употребление которых серьезно вредит здоровью и самочувствию человека.
На первом месте рейтинга самых вредных продуктов оказался фастфуд — чипсы, гамбургеры и, например, хот-доги. Опасны также, указывают специалисты, и мясные продукты, приготовленные на открытом огне. При частом употреблении шашлыка, уверены эксперты, значительно растет риск онкологических заболеваний.
На втором месте списка оказались коровье молоко и газированные напитки. И если о вреде последних наслышан каждый, признают ученые, то о вреде молока многие наверняка не догадываются. У любителей этого напитка, предупреждают ученые, часто диагностируют не только онкологические заболевания, но и астму или аллергию.
Вместо газированной воды и коровьего молока специалисты советуют употреблять обыкновенные питьевую воду или же соки.
"Почетное" третье место рейтинга самых вредных продуктов занимают сахар, соль и белая мука. Частое употребление макарон или других изделий из муки, указывают ученые, зачастую становиться причиной возникновений ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что австрийские средства массовой информации, сославшись на исследование ученых, позволили себе усомниться в пользе здорового питания.
Читайте также:
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.
Сегодня официальный визит в Москву президента Эстонии. В этой стране пытаются запретить образование на русском языке. Что может и должна предпринять Россия?