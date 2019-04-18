Шашлык, соль и газировка вошли в рейтинг наиболее опасных для здоровья продуктов

Обыкновенная и привычная пища на самом деле может представлять собой большую опасность для человека.



Врач о том, чем отказ от животной пищи может навредить здоровью / Новости от 01.11.2018 16:14

Ученые составили список продуктов, регулярное употребление которых серьезно вредит здоровью и самочувствию человека.

На первом месте рейтинга самых вредных продуктов оказался фастфуд — чипсы, гамбургеры и, например, хот-доги. Опасны также, указывают специалисты, и мясные продукты, приготовленные на открытом огне. При частом употреблении шашлыка, уверены эксперты, значительно растет риск онкологических заболеваний.

На втором месте списка оказались коровье молоко и газированные напитки. И если о вреде последних наслышан каждый, признают ученые, то о вреде молока многие наверняка не догадываются. У любителей этого напитка, предупреждают ученые, часто диагностируют не только онкологические заболевания, но и астму или аллергию.

Вместо газированной воды и коровьего молока специалисты советуют употреблять обыкновенные питьевую воду или же соки.

"Почетное" третье место рейтинга самых вредных продуктов занимают сахар, соль и белая мука. Частое употребление макарон или других изделий из муки, указывают ученые, зачастую становиться причиной возникновений ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что австрийские средства массовой информации, сославшись на исследование ученых, позволили себе усомниться в пользе здорового питания.

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