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Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор предупреждает россиян о 20 видах паразитов в рыбе

Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора — Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — предупреждают россиян об опасностях, что таит в себе рыба.


Рыбалка для начинающих. Наживка

Так, утверждают эксперты российского ведомства, в рыбе может содержаться до 20 различных видов паразитов.

Чтобы избежать отравления, Роспотребнадзор рекомендует варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания воды.

Жарить же рыбу необходимо обязательно в распластанном виде и не менее 20 минут.

Мелкую рыбу стоить солить в течение 14 дней, а крупную же в течение 40 суток.

На 10 килограммов рыбы, советуют эксперты, необходимо два килограмма соли.

Самыми распространенными заболеваниями из-за употребления рыбы являются клонорхоз, описторхоз, дифиллоботриоз и анизакидоз. В целом по стране в минувшем году, например, указывает Роспотребнадзор, было выявлено порядка 20 тысяч случаев заболевания описторхозом.

Дифиллоботриозом же, сообщает российское ведомство, в 2018-м году заразились чуть больше 4 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор рассказал россиянам о том, как правильно собирать, готовить и хранить грибы.

Также "Правда.Ру" писала о том, что организация "Российская система качества" рассказала о том, как правильно выбрать хороший и вкусный картофель.

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Темы рыба здоровье Роспотребнадзор
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