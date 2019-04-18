Роспотребнадзор предупреждает россиян о 20 видах паразитов в рыбе

Специалисты Роспотребнадзора — Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — предупреждают россиян об опасностях, что таит в себе рыба.
Так, утверждают эксперты российского ведомства, в рыбе может содержаться до 20 различных видов паразитов.
Чтобы избежать отравления, Роспотребнадзор рекомендует варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания воды.
Жарить же рыбу необходимо обязательно в распластанном виде и не менее 20 минут.
Мелкую рыбу стоить солить в течение 14 дней, а крупную же в течение 40 суток.
На 10 килограммов рыбы, советуют эксперты, необходимо два килограмма соли.
Самыми распространенными заболеваниями из-за употребления рыбы являются клонорхоз, описторхоз, дифиллоботриоз и анизакидоз. В целом по стране в минувшем году, например, указывает Роспотребнадзор, было выявлено порядка 20 тысяч случаев заболевания описторхозом.
Дифиллоботриозом же, сообщает российское ведомство, в 2018-м году заразились чуть больше 4 тысяч россиян.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор рассказал россиянам о том, как правильно собирать, готовить и хранить грибы.
Также "Правда.Ру" писала о том, что организация "Российская система качества" рассказала о том, как правильно выбрать хороший и вкусный картофель.
Читайте также:
Роспотребнадзор: черви в водопроводной воде неопасны.
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.
Сегодня официальный визит в Москву президента Эстонии. В этой стране пытаются запретить образование на русском языке. Что может и должна предпринять Россия?