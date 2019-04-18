Австрийские СМИ опровергли миф о пользе здорового питания

Польза здорового питания — миф. Оно не влияет на продолжительность жизни и не уменьшает риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.



Диета: как похудеть без вреда

Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.

Авторы материала ссылаются на научное исследование "Инициатива во имя здоровья женщины". В рамках исследования ученые в течение долгих восьми лет наблюдали за двумя группами женщин, что придерживались абсолютно противоположных норм питания.

Одна группа испытуемых употребляла в пищу овощи и фрукты, а также продукты с низким содержанием жиров и большим количество клетчатки. Представительницы прекрасного пола из второй группы же не меняли своих предпочтений в еде и, как говорится, ни в чем себе не отказывали.

Эффект, делятся результатами исследования австрийские средства массовой информации, оказался нулевым. Показатели здоровья и самочувствия женщин по итогам продолжительного эксперимента ничем не отличались.

Однако не стоит совсем пренебрегать своим питанием, предупреждают авторы материала. Употребления колбас значительно повышает вероятность возникновения рака кишечника, указывают ученые, а, например, чрезмерное потребление сахара ведет к развитию диабета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сбросить лишние килограммы можно и без долгих изнурительных тренировок. Достаточно лишь, указывают диетологи, придерживаться верно подсчитанной нормы калорий.

Также "Правда.Ру" писала о том, что подавляющее большинство диет абсолютно бесполезны без употребления большого количества воды.

Читайте также:

Питание для похудения. Как и что есть, чтобы похудеть…