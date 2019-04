Ученые научились прогнозировать депрессию по постам в соцсетях

Посты в соцсетях могут быть использованы для ранней диагностики наступающей депрессии. Ученые из Университета Пенсильвании изучили публикации почти 700 пользователей facebook и разработали методику, которая позволяет предсказывать возникновение расстройства с точностью около 70%.



Одним из признаков приближающейся депрессии служит длина постов — у находящихся в группе риска авторов каждый из них содержит в среднем по 500 слов. Также ярким симптомом случит частое использование в постах местоимения "я" в сочетании с высказываниями об одиночестве или враждебности.

Люди, находящиеся на пороге депрессии часто пишут о слезах, грусти, ненависти, а также обильно используют слова, связанные с болезнями: "боль", "сердце", "кровь", "врачи", "здоровье".

Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences, к похожим выводам пришли год назад британские ученые.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об исследовании сотрудников Манчестерского университета, установивших, что регулярное употребление еды из фастфуда повышает вероятность возникновения депрессии на 40%.

