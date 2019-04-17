В России вдвове увеличилось количество людей с ожирением

В Роспотребнадзоре рассказали, что за последние восемь лет количество россиян страдающих ожирением увеличилось в два раза. Эту информацию озвучила руководитель ведомства Ирина Брагина.
По ее словам, сегодня ожирение часто встречается не только у взрослых людей, но еще и у подростков и детей. Роспотребнадзор выяснил, что около 14% российских мужчин и 26% российских женщин страдают ожирением. Примечательно то, что среди общего количества 20-летних россиян, ожирением страдают лишь 5%, в то время как к 40 годам этот показатель повышается на 30%.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что нередко людям приписывают ошибочный диагноз ожирение из-за большого размера талии. К такому выводу пришли американские ученые. Согласно медицинским сводкам, около половины людей с избыточным весом имеют нормальный уровень холестерина и не страдают от скачков артериального давления. Учёные заявили, что можно быть толстяком и при этом сохранять здоровье.
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