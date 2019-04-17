Ученые назвали повышенный пульс в состоянии покоя главным признаком скорой смерти

Шведские ученые провели исследование, чтобы выяснить признаки скорой смерти. В группу риска попали те, чей пульс оказался выше 75 ударов в минуту. В исследовании приняли участие 798 человек 1943 года рождения.



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Пенсионеры рассказали о своем здоровье, перечислили свои недуги, а затем их осмотрели медики. В итоге, всех участников исследования разделили на четыре группы по учащенности пульса.

Оказалось, что пульс выше 75 ударов в минуту существенно повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут стать причиной преждевременной смерти.

Примечательно то, что первый этап исследования был проведен еще в 1993 году. Именно тогда медики сформировали четыре группы. До 2019 года дожили только 536 участников. У 237 пенсионеров развились сердечно-сосудистые заболевания, и еще у 113 развилась ишемическая болезнь сердца.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, какой необходимо пульс, чтобы организм начал сжигать жир. Сердце человека, ведущего активный образ жизни и старающегося много ходить и часто тренироваться, будет биться с большой силой, но частота ударов будет гораздо меньше, чем у человека, постоянно сидящего или находящегося в лежачем положении.

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