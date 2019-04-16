Свекольный сок назван лучшим средством от давления

Ученые провели эксперимент, чтобы определить влияние свекольного сока на гипертоников. Через 4 недели употребления сока показатели пациентов вернулись в норму.
Из этого ученые сделали вывод, что ежедневный прием одного стакана свекольного сока может избавить человека от проблем с давлением. Исследователи подчеркивают, что для борьбы с давлением необходимо использовать сок красной свеклы.
По мнению ученых, подобный эффект свекольный сок имеет из-за неорганического нитрата, который положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала советы врача, который давал советы о том, как защититься от повышенного атмосферного давления. Главный терапевт Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Владимир Тюрин пояснил, что "атмосферно-чувствительные люди, прежде всего пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны регулярно пить лекарства, которые они принимают постоянно. Особенно лица, имеющие повышенное артериальное давление. Само давление нужно мерить не один раз, а раза три в течение суток. Также избегать в течение дня физического напряжения и психоэмоциональных нагрузок.
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