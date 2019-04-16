С 2011 года в России число больных ожирением выросло в два раза

Число граждан Российской Федерации с избыточной массой тела увеличилось с 2011-го года в два раза.
Об этом заявила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Так, заявила специалист, на сегодняшний день порядка 14 % мужчин и 26 % женщин в России имеют избыточную массу тела.
По словам Ирины Брагиной, в возрасте 20-ти лет ожирением страдают около 5 % населения. Уже к 30-ти годам, указала заместитель главы Роспотребнадзора, порядка 10 % россиян имеют избыточную массу тела. Еще через десять лет, подчеркнула Брагина, от ожирения страдает уже 30 % населения.
В последние годы в России растет и процент детского ожирения, заявила Ирина Брагина.
Россияне, указала заместитель главы российского ведомства, употребляют в пищу слишком много жиров и углеводов, но пренебрегают белком.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Примечательно, что в лидерах рейтинга оказались сплошь постсоветские страны.
Также "Правда.Ру" писала о том, что большинство диет абсолютно бесполезны без употребления большого количества воды.
Ранее "Правда.Ру" также писала о том, что похудеть можно и без изнурительных физических упражнений. Достаточно лишь подсчитать индивидуальную норму калорий.
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