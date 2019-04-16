Специалисты разработали метод лечения посттравматических расстройств без лекарств

Международная группа специалистов из России, США, Германии и Великобритании создала новый метод лечения посттравматических расстройств (ПТСР) без лекарств, благодаря изучению феномена сниженного уровня "гормона стресса" у животных, которые в стрессовых ситуациях предпочитают не убегать, а нападать на своих соперников.



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"Мы наметили пути для будущего лечения ПТСР фармакологическими препаратами. Кроме того, мы разработали способ немедикаментозной коррекции расстройства путем умеренных тренировок на основе кислородного голодания и дали ему биологическое обоснование", - сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

Специалисты изучили больных стрессовыми расстройствами животных и заметили, что у некоторых из них был снижен так называемый "гормон стресса". Полученные данные стали основой для создания новой экспериментальной модели заболевания, поскольку ученые получили более глубокое понимание молекулярных процессов механизмов устойчивости к стрессам.

Напомним, что посттравматические стрессовые расстройства являются последствиями психологических травм. Они сопровождаются повышенным уровнем тревожности, ночными кошмарами и приступами непроизвольных воспоминаний. Как отмечают специалисты, современные методы лечения не действуют почти в 40% случаев.

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Стресс имеет свойство возвращаться