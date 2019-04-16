Немецкие диетологи опровергли миф о вреде употребления яиц

Недавно ученые заявили о риске сердечно-сосудистых заболеваний при превышении нормы употребления куриных яиц. Немецкие диетологи же опровергли это заключение.



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Так, ученые заявили о том, что не стоит употреблять в пищу более трех куриных яиц в день. Это, предупредили они, значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Виной тому холестерин, указали ученые.

Немецкое общество питания и Федеральный центр питания же привели доводы в пользу употребления яиц.

На сегодняшний день, уверены немецкие специалисты, невозможно установить верхний предел потребления яиц. Тот же холестерин, указывают они, содержащийся в них в огромных количествах, тоже важен для человеческого организма.

Он, например, основа для производства не только гормонов, но и витамина D.

Организм, поясняют немецкие диетологи, самостоятельно формирует холестерин. Его уровень не зависит от приема пищи. Лишь когда уровень холестерина в крови постоянно повышается из-за болезни, указывают специалисты, необходимо принимать меры по питанию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство диет абсолютно бесполезны без употребления большого количества воды.

Также "Правда.Ру" писала о том, что для похудения не стоит пропадать в спортзале — достаточно лишь верно вычислить свою индивидуальную норму калорий.

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