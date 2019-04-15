Роспотребнадзор: дачникам грозит смертельно опасная инфекция

Роспотребнадзор во всех регионах России в преддверии сезона предупредил дачников о существующем повышенном риске заражения мышиной лихорадкой, сообщает Pora.Ru. Ведомство распространило предостережения о смертельной опасности инфицирования геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Эта патология называется мышиной по причине распространения ее разными грызунами. Привычное присутствие мышей на дачном участке не должно стать безответственным делом, так как это инфекция поражает кровеносные сосуды и почки, при этом заболевание имеет выраженную интоксикацию.



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Вирус, вызывающий инфекцию, передается воздушно-пылевым способом и хорошо сохраняется в окружающей среде. Может также передаваться через прикосновение или зараженную пищу и воду (алиментарным способом).

Пыль, зараженная вирусом, за долгую зиму скапливается в доме и других постройках, а затем попадает в дыхательные пути человека. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют дачникам производить уборку (особенно первую) только влажным способом и с применением дезинфицирующих средств. При этом нужно закрыть нос и рот ватно-марлевой повязкой, смоченной чистой водой, или пользоваться респиратором. В случае если заражение произошло, инкубационный период мышиной лихорадки длится 2-3недели, а то и до полутора месяцев. Характерные симптомы — боли в желудке, глазных яблоках, ломота, снижение остроты зрения на фоне высокой температуры, достигающей 38-40 градусов.

Эксперты рекомендуют при этих признаках сразу обращаться к врачам. Заболевания мышиной лихорадкой в запущенной стадии приводят к летальному исходу.

Фото: ОкейДок

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