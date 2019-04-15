Медведев подписал указ о проведении диспансеризации в вечернее время и по субботам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении диспансеризации россиян в вечернее время и по субботам. Постановление вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Это позволит россиянам проходить медосмотры и лечение после окончания официального рабочего дня, а также по субботам.



Видео: Диспансеризацию можно будет проходить по выходным / Новости от 11.03.2019 12:00

Также, по словам Дмитрия Медведева, были установлены четкие сроки для определения онкологических заболеваний. Власти отвели на это не более 14 дней с момента назначения исследований. По мнению премьер-министра, это поспособствует эффективному выявлению тяжелых заболеваний.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что изменения в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи были внесены в соответствии с обращениями граждан. Россияне неоднократно жаловались на то, что не могут сопоставить свой рабочий график с графиком больниц.

Также Голикова подчеркнула, что власти не забудут про врачей и будут их дополнительно поощрять.

"Внесенные изменения окажут дополнительную нагрузку на врачей. Поэтому медицинские учреждения могут привлекать медиков из стационаров, однако они должны быть поощрены в случае сверхурочной работы", — пояснила вице-премьер.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении российских законодателей добавить один выходной жителям России для диспансеризации. Для этой цели раз в три года каждый работник сможет получить дополнительный оплачиваемый выходной.

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