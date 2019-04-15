Столичный депутат предлагает запретить игрушки в виде вампиров и монстров

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева предлагает запретить игрушки в виде вампиров и монстров. По ее мнению, эти игрушки могут негативно отражаться на психологическом развитии детей.



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Батышева считает, что Россию наводнили опасные игрушки. Причем их опасность заключается не только в психологическом влиянии на детей, а также в токсичности, поскольку игрушки изготовлены из материалов низкого качества.

По мнению парламентария, игрушки должны учить детей добрым и хорошим вещам. А "кровь в зубах", "страшные когти и зубы" — явно не научат детей ничему хорошему. Татьяна Батышева пообещала разобраться с этой проблемой и убрать опасные для детей игрушки с прилавков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о проверке, которую собирались провести в Роспотребнадзоре относительно влияния спинеров на детскую психику. В ведомстве по итогам экспертизы игрушки заявили, что ничего страшного в себе спиннер не несет. При этом эксперты добавили, что повышенный интерес к этой игрушке носит кратковременный характер. Напомним, спиннер — тренажер для пальцев, состоящий из подшипника и лопастей, которые можно раскручивать

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