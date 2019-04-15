Загрязнение воздуха приводит к заболеванию астмой 4 млн детей ежегодно - ученые

Исследователи Университета Джорджа Вашингтона в США установили, что загрязнение воздуха провоцирует заболевания астмы у 4 млн детей каждый год. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что от бронхиальной астмы страдают 235 миллионов жителей планеты.
По мнению ученых, к загрязнению воздуха приводят выбросы при производстве, а также выхлопные газы автомобилей. Самым "грязным" городом по результатам исследования стал Шанхай. Особенности города таковы, что большое количество автомобилей располагаются на небольшой площади, поэтому около 48% местных детей заболевают астмой. Также в список опасных мест для детей попала Южная Корея и Кувейт.
Однако среди заболевших астмой наблюдается парадокс. Около 92% детей, которые впервые заболели этим недугом проживают не в загрязненных городах, а наоборот — в местах, где местные власти жестко контролируют за объемами выбросов вредных веществ в атмосферу и делают все возможное для сохранения экологии.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой материал, в котором рассматривались эффективные способы лечения бронхиальной астмы у детей и взрослых.
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