Врач предупредил о вреде долгих горячих ванн

Нахождение в ванне с горячей водой более пяти минут может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщил заведующий отделением московский поликлиники № 121 Василий Фролов.



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По словам Василия Фролова, которые приводит агентство городских новостей "Москва", длительный прием горячих ванн ускоряет процесс старения человеческого организма. Так что этой процедуры стоит избегать, заменив ее при возможности посещением бани и контрастным душем. Кроме того, долгое нахождение в горячей воде может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системы.

Также врач рекомендовал избегать слишком частого использования мочалки — ее применение травмирует кожу, так что во время утреннего душа достаточно просто наносить на кожу гель, а мочалку применять не более двух-трех раз в неделю.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, согласно исследованиям ученых из Йельского университета в США, одинокие люди чаще принимают горячие ванны и пьют горячие напитки, подсознательно стремясь таким способом облегчить свое угнетенное состояние.

Источник фото: wikimedia.org

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