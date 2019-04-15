Врач предупредил о вреде долгих горячих ванн

Нахождение в ванне с горячей водой более пяти минут может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщил заведующий отделением московский поликлиники № 121 Василий Фролов.
По словам Василия Фролова, которые приводит агентство городских новостей "Москва", длительный прием горячих ванн ускоряет процесс старения человеческого организма. Так что этой процедуры стоит избегать, заменив ее при возможности посещением бани и контрастным душем. Кроме того, долгое нахождение в горячей воде может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системы.
Также врач рекомендовал избегать слишком частого использования мочалки — ее применение травмирует кожу, так что во время утреннего душа достаточно просто наносить на кожу гель, а мочалку применять не более двух-трех раз в неделю.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, согласно исследованиям ученых из Йельского университета в США, одинокие люди чаще принимают горячие ванны и пьют горячие напитки, подсознательно стремясь таким способом облегчить свое угнетенное состояние.
Источник фото: wikimedia.org
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