Новорожденным необходимо 15 часов сна в сутки

Ночной отдых — вещь, которой некоторые зачастую пренебрегают. Маленькие дети недолюбливают сон, взрослым порой не хватает на полноценный качественный сон времени, а пожилые люди страдают от бессонницы.
Но сон, напоминают медики, основа хорошего самочувствия и крепкого здоровья.
По словам специалистов, чем старше человек становится, тем меньше часов сна ему необходимо. Так, новорожденным, например, необходимо спать не менее 15 часов в сутки. Дети до пяти лет спят меньше — порядка 11 часов в день. Детям от пяти до тринадцати лет не стоит спать меньше 10 часов, предупреждают специалисты.
Подросткам же, уверены медики, хватает 8-10 часов сна. Взрослым же людям и того меньше — 8 часов. А вот пожилые люди могут чувствовать себя комфортно и при 7 часах сна в сутки.
Примечательно, что эти нормы носят рекомендательный характер. Есть взрослые, указывают специалисты, которым для хорошего самочувствия достаточно и 7 часов сна.
Переизбыток сна, предупреждают медики, не менее опасен и вреден, чем его недостаток. Поэтому к имеющейся у многих привычки "отсыпаться" на выходных стоит относиться осторожно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что голодание может способствовать более качественному сну. Это достигается благодаря усилению циркадных часов в человеческом организме во время отдыха от пищи, поясняют ученые.
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