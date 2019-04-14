Специалисты установили симптомы, сигнализирующие о раке

Специалисты выявили 11 симптомов рака, которые требуют немедленного обращения к врачам.
Как сообщает специализированный медицинский портал ActiveFeel, одним из первых симптомов может стать появление хронической усталости. "Если вы устаете больше, чем обычно, то обратитесь за медицинской помощью", - советуют врачи.
К числу других важных симптомов, свидетельствующих о развитии рака, медики отнесли резкое снижение веса, постоянные боли, появление новообразований на коже, например, в виде небольших "комочков", постоянную лихорадку, не связанную с каким-либо заболеванием. С раком также могут быть связаны сухой хронический кашель, частое мочеиспускание и появление отеков.
Специалисты рекомендуют внимательно отслеживать все изменения в организме, чтобы вовремя обнаружить болезнь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что употребление двух и более чашек кофе или чая в сутки увеличивает риск развития рака легких. К такому выводу пришла международная группа специалистов.
У тех, кто выпивал в день две и более чашки кофе, риск развития рака легких повышался на 41%. У людей, выпивавших в день две и более чашки чая, риск развития рака легких увеличивался на 37%.
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