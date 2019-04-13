Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.



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Научными изысканиями канадских исследователей с общественностью делится издание Medical Xpress.

Людям с диабетом, указывают специалисты, следует отказаться от привычной каши и тостов с утра. Эти продукты, предупреждают ученые, содержат в себе большое количество углеводов и вызывают резкий скачок сахара в крови человека.

Чтобы прийти к такому выводу, канадцы провели любопытный эксперимент. Они отобрали добровольцев. В первый день они кормили участников эксперимента завтраком в виде омлета, а на другой день — овсяной кашей с фруктами.

Остальные же приемы пищи в течение дня у двух групп добровольцев, что примечательно, были совершенно одинаковыми.

Так, сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на исследование канадских ученых, выяснилось, что жирный завтрак с низким содержанием углеводов — омлет — помогает избежать выброса сахара в кровь сразу после приема пищи. Более того, уверены специалисты, такой эффект сохраняется в течение всего дня.

Эксперты планируют провести дополнительные эксперименты, которые изменят убеждения о рационе больных диабетом.

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