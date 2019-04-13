Прерывистое голодание способствует качественному сну

Прерывистое голодание может способствовать более качественному сну. Это достигается благодаря усилению циркадных часов в человеческом организме во время отдыха от пищи.



Здоровый сон - дело привычки

Об этом заявляют ученые из Соединенных Штатов Америки.

Так, указывают американские исследователи, в последнее время в научном мире растет количество работ, показывающих потенциальные преимущества для здоровья от прерывистого голодания. К таким преимуществам прерывистого голодания, делятся ученые, относятся как улучшение работы сердечно-сосудистой системы и профилактика онкологических заболеваний, так и защита от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые из США, заинтересовавшись этой темой, провели исследование. В ходе эксперимента они выяснили, что ограничение приема пищи 12-часовыми промежутками значительно улучшает работу циркадных ритмов организма, которые влияют на человеческий сон.

Как показали исследования ученых из США, ограничение приема пищи 12-часовыми промежутками улучшает работу циркадных ритмов организма, влияющих на сон. Немаловажное значение оказывает и продолжительность периода отказа от еды.

К эксперименту были привлечены участники, большинству из которых было относительно легко приспособиться к голоданию без сильных и разрушительных позывов к пище. Добровольцы были разделены на группы в зависимости от продолжительности поста. Выяснилось, что ограничение приема пищи после захода солнца может привести к восстановлению сна, в то время как продолжительное, например, 24-часовое голодание, способствует возбуждению из-за ощутимого чувства голода.

Влияние прерывистого голодания, подытоживают ученые, зависит как от индивидуальной реакции, так и специфике самого голодания — например, как долго человек его практикует и сколь продолжительные перерывы делает между приемами пищи. Необходимо, считают специалисты, провести как можно больше исследований о долгосрочных последствиях голодания для циркадных ритмов, сна, самочувствия человека и других немаловажных аспектов его здоровья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые попытались выяснить, полезно ли есть стоя. По словам исследователей, прием пищи в различных положениях может как помочь желудку усвоить ее, так и навредить здоровью органа.

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