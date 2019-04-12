Ученые: прием пищи стоя и на ходу опасен для желудка

Ученые решили выяснить, полезно ли есть стоя. По словам исследователей, прием пищи в различных положениях может как помочь желудку усвоить ее, так и навредить здоровью органа.



Диета: как похудеть без вреда

В некоторых местах общественного питания, указывают ученые, столы не оборудованы стульями. Более того, напоминают они, столешницы в таких заведениях обычно находятся гораздо выше обыкновенного. Такими столами, заявляют ученые, возможно пользоваться лишь стоя.

По словам ученых, владельцы делают в своих заведениях столы подобного толка не только ради экономии места.

Так, указывают исследователи, в стоячем положении человеческий организм усваивает еду гораздо лучше. Это, указывают ученые, положительно сказывается на проходимости и, как следствие, посещаемости подобных мест общественного питания.

Однако, предупреждают эксперты, в стоячем положении человеческий организм хуже вырабатывает слюну, и еда в связи с этим усваивается слишком быстро. Так, еда тем самым лишь растягивает желудок.

Но есть на ходу, указывают ученые, еще более опасно. Сбивается, объясняют они, работа диафрагмы, участие которой в процессе пищеварения велико.

Максимально безопасный для здоровья организма прием пищи, подытоживают ученые, осуществляется в сидячем положении. Кроме того, так желудок может вместить в себя существенно больше еды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты в области онкологии составили рейтинг первых признаков рака. Так, оказалось, что беспокоится стоит тем, кто страдает от хронической усталости, стабильно повышенной температуры и резких колебаний в весе.

Читайте также:

Питание при нехватке железа: продукты с высоким содержанием железа.