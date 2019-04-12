Bayer признал свои противозачаточные средства опасными для здоровья

В известной химической и фармацевтической немецкой компании Bayer признали гормональные противозачаточные средства собственного производства опасными для здоровья женщин.



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Пока, что примечательно, в инструкциях к препаратам, которые уже продаются в аптеках на территории России, информация об их опасности отсутствует.

В компании отмечают, что опасны для здоровья женщин препараты под названием "Жанин". Использование этого препарата, предупреждают в Bayer, вдвое увеличивает риск заболевания тромбозом.

Это, напомним, недуг, при котором внутри кровеносных сосудов формируются свертки крови, или, как их еще называют, тромбы.

В группу риска попадают женщины старше 40 лет, которые имеют лишний вес, сердечную недостаточность или болезни легких. У них, отмечают специалисты из немецкой химической и фармацевтической компании, прием таких контрацептивов способен повысить риск образования тромбов аж в пять раз.

Эстроген, поясняют в Bayer, входящий в состав гормонального противозачаточного средства "Жанин", в сочетании с женским гормоном прогестином может вызвать тромбоэмболию — отрыв тромба — примерно у 8-11 женщин из 10 тысяч.

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Фото: pixabay. com.

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