Хроническая усталость и колебания веса попали в рейтинг ранних симптомов рака

Специалисты в области онкологии составили рейтинг ранних симптомов рака.



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По словам врачей, на них обязательно стоит обратить внимание. Онкология, предупреждают специалисты, зачастую проявляет себя лишь на последних стадиях заболевания, когда медицина может быть уже бессильна.

Так, на первом месте списка ранних симптомов онкологических заболеваний оказалась хроническая усталость. Чаще всего, признают онкологи, этот симптом объясняется острой нехваткой сна, высокими физическими и эмоциональными нагрузками или же гормональными сбоями. Однако, сообщают специалисты, если данное состояние сохраняется в течение долгого промежутка времени, стоит обратиться за квалифицированным медицинским советом.

На второй строчке рейтинга оказались резкие колебания в весе. Порой, указывают эксперты, это свидетельствует о развитии злокачественной опухоли.

Третья позиция списка ранних симптомов онкологических заболеваний досталась постоянным или периодическим болям, которые человек испытывает в той или иной части тела. Обычно, сетуют онкологи, пациенты игнорируют сей факт. Стоит помнить, заявляют они, что любая боль, которая наблюдается на протяжении долгого времени, ненормальна.

На четвертом месте списка оказались новообразования на коже. На онкологию, предупреждают социологи, могут указывать не только гнойники и фурункулы, но также прыщи, угри и даже обыкновенные родинки.

Пятая строчка рейтинга ранних симптомов онкологических заболеваний досталась постоянно повышенной температуре. Так, если она колеблется в пределах 37 градусов, а прочие признаки острой респираторной вирусной инфекции отсутствуют, стоит как можно быстрее обратиться к медикам.

Также, отметим, онкологи рекомендуют обратить внимание на постоянный кашель, учащенное мочеиспускание, особенно с кровью, отеки и синяки. Все эти симптомы могут указывать на развитие рака.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские исследователи решили изучить влияние на человеческий организм маленьких доз алкоголя. По окончанию длительного эксперимента они ужаснулись — один-другой бокал вина за ужином или бутылка пива перед телевизором во время просмотра матча любимой команды значительно повышают риски возникновения рака.

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