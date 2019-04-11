Московские ученые создали первое в России детское искусственное сердце

Московские ученые разработали первый в России насос крови, который можно устанавливать детям. Проект был реализован в технополисе "Москва", первому в стране детскому искусственному сердцу дали название "Спутник-Д".

Насос крови для детей разрабатывался на базе такого же устройства для взрослых, который применяется в России с 2012 года и имеет название "Спутник". Ученые провели сложнейшую работу по уменьшению габаритов устройства. Вживляя "Спутник-Д" маленьким пациентам с острой сердечной недостаточностью, медики будут значительно увеличивать их шансы на здоровое будущее.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о новосибирских кардиологах, которые создали искусственное сердце. Разработка новосибирских медиков оказалась в пять раз дешевле аналогов, поскольку была изготовлена по совершенно другой технологии. Новосибирское "сердце" имеет в основе работы дисковый насос для поверхностного натяжения. Это снижает контакт деталей с кровью и риск образования смертельно-опасных тромбов. Сибирский прибор меньше, легче и его удобнее имплантировать.

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