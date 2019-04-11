В больнице Нью-Йорка забеременели 15 сотрудниц

Сразу 15 сотрудниц больницы Лонг-Айленда в Нью-Йорке оказались беременными. Все они работают медсестрами и ассистентами врача в отделениях родовспоможения и ухода за новорожденными. Как сообщает интернет-издание Inside Edition, первая из сотрудниц, Хизер Хергер, должна родить уже 17 апреля.

Эшли Лейтон намерена намерена рожать в той же больнице, где она работает.

"Что может быть лучше для родов, чем работа? Если у вас отойдут воды и начнутся схватки — просто пройдите по коридору — и можете рожать", — поделилась с изданием женщина.

Еще одна сотрудница, Кейтлин О'Коннор, у которой ребенок должен появиться в июне, с иронией комметирует произошедшее.

"Определенно, вы думаете, что мы что-то пили, или обо что-то терлись животами. Но нам всем очень, очень повезло", — говорит Кейтлин.

Похожая история произошла в конце прошлого года в американском штате Аризона. Как сообщала "Правда.Ру", там в одном медицинском центре почти одновременно забеременели 16 медсестер. Девушки шутили, что причиной этого могла стать вода из кулера, которую они пили.

Источник фото: Inside Edition

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