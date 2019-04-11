Мобильный телефон и деньги - наиболее загрязненные повседневные вещи

Мобильный телефон и деньги оказались наиболее загрязненными повседневными вещами. Об этом в интервью агентству городских новостей "Москва" рассказал заведующий отделением помощи на дому поликлиники №112 Василий Фролов.
По его словам, самыми грязными вещами становятся те, что часто используются людьми. Среди таких доктор выделил топ-10, куда вошли автомобильный руль, ручка дамской сумки, кнопки лифта, клавиатуры банкоматов, ручки тележек в супермаркетах, дверные ручки в общественных местах, пульт от телевизора и губки для мытья посуды.
Специалист отметил, что потенциальную опасность для человека в квартире могут представлять ковры с длинными ворсом, диваны, поверхность плиты, кухонные шкафчики, ванная или душевая кабина, поскольку в этих местах скапливается большое количество микроорганизмов.
После контактов с загрязненными поверхностями и вещами Фролов посоветовал обязательно мыть руки или использовать антисептики для рук и кожи, которые также хорошо справляются с дезинфекцией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению врачей, правильное мытье рук является ключом к предупреждению многих болезней. Весь процесс должен занимать не менее 20 секунд.
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