Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти

Содержащиеся в растительной пище в больших количествах витамины и минералы способны не только значительно снизить риски ранней смерти, но и продлить жизнь.
Об этом заявили ученые из Университета Тафтса в Соединенных Штатах Америки.
К такому выводу американские специалисты пришли благодаря сложному и масштабному исследованию. Они тщательно расспросили почти 30 тысяч добровольцев о том, чем и как часто они питаются.
Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья. За это время, согласно предоставленной информации, скончались порядка 4 тысяч респондентов. Большинство из них ушли из жизни из-за онкологических заболеваний или же болезней сердечно-сосудистой системы.
Также итоги исследования показали, что риск преждевременной смерти сокращался в случае с теми добровольцами, в чьем рационе присутствовало достаточное количество цинка, магния, меди, калия, а также витаминов A и K.
Эти микроэлементы, напоминают американские ученые, в больших количествах содержатся в пище растительного происхождения.
Важно, отмечают исследователи из Соединенных Штатов Америки, получать эти элементы именно из пищи, а не посредством пищевых добавок.
К пище растительного происхождения, напомним, принято относить овощи, фрукты, ягоды, зелень, грибы и бобовые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Мексики составили список продуктов, способных повысить настроение человека. Дело, объясняют специалисты, в химических элементах, которые содержатся в них. Так, рейтинг продуктов, повышающих настроение, возглавили бананы и кофе.
Фото: mos.ru.
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