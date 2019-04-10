Отбеливание серьезно вредит "живой" части зуба

Отбеливание зубов представляет серьезную опасность для их здоровья. Дело в перекиси водорода, которая не только очищает эмаль зубов, но и проникает в их глубинные ткани, повреждая тем самым белковые молекулы.
К такому выводу пришли биологи. Они рассказали о своих наблюдениях на очередной ежегодной конференции Experimental Biology, прошедшей в Соединенных Штатах Америки.
Того количества перекиси водорода, которое используется в отбеливании зубов, указывают ученые, достаточно для проникновения вглубь зуба и полного уничтожения коллагена, присутствующего внутри дентина. Пока, признаются биологи, им не удалось выяснить, можно ли восстановить этот белок и насколько опасны для здоровья зубов человека эти повреждения.
Раньше, вспоминают биологи, принято было считать, будто обработка зубов перекисью водорода лишь слегка повреждает эмаль и совсем не проникает внутрь "живой" части зуба. Но при этом считалось, что она удаляет зубной камень и прочий сор с их поверхности.
Ученые приобрели несколько недавно удаленных зубов у стоматологов и поместили их в искусственный аналог слюны, где они и пролежали несколько дней кряду.
В несколько из приобретенных зубов биологи добавили такое же количество перекиси водорода, которое используется американскими стоматологами для отбеливания зубов. Каждые несколько часов ученые отщипывали образцы зубной ткани и отслеживали какие-либо изменения в их состоянии.
Эти замеры продемонстрировали, что количества белка во внутренних слоях зубов с каждым часом серьезно уменьшалось, указывают биологи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг самых опасных для жизни и здоровья человек медицинских процедур. Помимо отбеливания зубов в этот список также вошли пилинг и лазерная коррекция зрения.
Читайте также:
Виды коронок: на любой зуб и кошелек.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
США признали Голанские высоты израильскими. Зачем и почему? И почему именно сейчас? Как это повлияет на отношения этих стран внутрисирийское урегулирование? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.