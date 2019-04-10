Отбеливание серьезно вредит "живой" части зуба

Отбеливание зубов представляет серьезную опасность для их здоровья. Дело в перекиси водорода, которая не только очищает эмаль зубов, но и проникает в их глубинные ткани, повреждая тем самым белковые молекулы.

К такому выводу пришли биологи. Они рассказали о своих наблюдениях на очередной ежегодной конференции Experimental Biology, прошедшей в Соединенных Штатах Америки.

Того количества перекиси водорода, которое используется в отбеливании зубов, указывают ученые, достаточно для проникновения вглубь зуба и полного уничтожения коллагена, присутствующего внутри дентина. Пока, признаются биологи, им не удалось выяснить, можно ли восстановить этот белок и насколько опасны для здоровья зубов человека эти повреждения.

Раньше, вспоминают биологи, принято было считать, будто обработка зубов перекисью водорода лишь слегка повреждает эмаль и совсем не проникает внутрь "живой" части зуба. Но при этом считалось, что она удаляет зубной камень и прочий сор с их поверхности.

Ученые приобрели несколько недавно удаленных зубов у стоматологов и поместили их в искусственный аналог слюны, где они и пролежали несколько дней кряду.

В несколько из приобретенных зубов биологи добавили такое же количество перекиси водорода, которое используется американскими стоматологами для отбеливания зубов. Каждые несколько часов ученые отщипывали образцы зубной ткани и отслеживали какие-либо изменения в их состоянии.

Эти замеры продемонстрировали, что количества белка во внутренних слоях зубов с каждым часом серьезно уменьшалось, указывают биологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг самых опасных для жизни и здоровья человек медицинских процедур. Помимо отбеливания зубов в этот список также вошли пилинг и лазерная коррекция зрения.

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