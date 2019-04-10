Каждый шестой россиянин верит, что ВИЧ можно заразиться из-за укуса комара

Несмотря на информационные кампании, которые рассказывают о ВИЧ, россияне все еще мало знают об условиях передачи этого недуга. Результаты исследования общественного мнения показывают, что около 17% россиян уверены в распространении ВИЧ комарами.

Почти половина россиян не знает, что ВИЧ передается от матери ребенку при беременности, родах и грудном вскармливании. Еще 17% опрошенных не доверяют презервативу как средству защиты от инфекции. В Росстате утверждают, что такой уровень информированности населения о ВИЧ очень опасен. Эксперты ведомства утверждают, что от недуга уже умерли 318 тысяч российских граждан.

Более того, соцопрос показал, что 11% россиян верят в заражение ВИЧ через пищу и посуду. Еще 14% респондентов затруднились ответить. Также 15% опрошенных не были уверены в том, что человек с ВИЧ может выглядеть вполне здоровым.

Социологи отмечают, что уровень образованности влияет и на информированность о ВИЧ. Например, 87% людей с высшим образованием знают о том, что презерватив снижает риск заражения ВИЧ, в то время, как среди людей с общим образованием об этом знают только 74% опрошенных.

Недавно кандидат медицинских наук, главный врач Кремлевской больницы Константин Зверев рассказал "Правде.Ру" об успехах врачей в борьбе с ВИЧ. ученые расшифровали генетический код ВИЧ и исследовали структуру его ключевого фермента. На основании этих данных было обнаружено слабое место вируса и создана эффективная вакцина от СПИДа.

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